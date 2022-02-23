بلينكن: واشنطن جاهزة لحوار دبلوماسي إن غيرت موسكو أسلوبها

2022/02/23 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء أن بالولايات المتحدة جاهزة للانخراط في حوار دبلوماسي "إن غيرت موسكو أسلوبها".

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