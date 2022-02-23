إيطاليا تلغي إلزامية الحجر الصحي للقادمين إلى البلاد

2022/02/23 | 02:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، مرسوما يقضي بإلغاء إلزامية العزل الصحي بالنسبة للقادمين إلى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي ويكتفي بالشهادة الصحية الخضراء.وبهذا المرسوم، الذي يسري مفعوله اعتبارا من مطلع مارس المقبل، تطبق إيطاليا على القادمين من البلدان غير الأوروبية نفس القواعد المعمول بها بالفعل في البلدان الأوروبية.يذكر أن الشهادة الصحية الخضراء العادية تشمل شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 أو شهادة التعافي من الوباء أو الاختبار السلبي.

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