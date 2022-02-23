2022/02/23 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء أن بالولايات المتحدة جاهزة للانخراط في حوار دبلوماسي "إن غيرت موسكو أسلوبها"، معلنا إلغاء اجتماعه المرتقب مع نظيره الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يلغي الاجتماع المرتقب مع نظيره الروسي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يلغي الاجتماع المرتقب مع نظيره الروسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).