مجلس الخدمة يوقف التعيينات

2022/02/23 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أوقف مجلس الخدمة الاتحادي التعيينات لحين إقرار الموازنة، لافتاً إلى عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي، أمس الثلاثاء، للعراقية الإخبارية: إن "أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادي والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية"، مشيراً إلى أن "رؤية المجلس في هذا الملف هي تطوير الملف الإداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف".

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