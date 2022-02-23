2022/02/23 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، على خلفية الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.وقال ترودو: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية.وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).