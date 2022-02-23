رسالة تطالب بايدن بعدم إشراك قوات أميركية في الصراع بأوكرانيا دون موافقة الكونغرس

2022/02/23 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب 43 عضوا بمجلس النواب الأميركي من الديمقراطيين والجمهوريين الرئيس، جو بايدن بـ "عدم إشراك قوات أميركية في الصراع الروسي الأوكراني إلا بعد موافقة الكونغرس"، فيما قال البيت الأبيض إن "باب الديبلوماسية لا يزال مفتوحا".

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