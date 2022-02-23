الدستور العراقي.. بين التعديلات والتوافقات

2022/02/23 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي المواد الدستورية المطالب في تغييرها؟ وكيف سينعكس ذلك على المواطن؟

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