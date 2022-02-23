التحقيق بهجوم الكابيتول.. قرار قضائي نهائي بشأن أرشيف ترامب الرئاسي

2022/02/23 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت المحكمة العليا الأميركية رسميا، الثلاثاء، حدا لمحاولات الرئيس السابق، دونالد ترامب، منع تسليم الأرشيف الرئاسي إلى لجنة برلمانية تحقق في دوره في الهجوم الذي استهدف الكابيتول في 6 يناير 2021.

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