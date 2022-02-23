المحكمة العليا الأميركية تنظر بقضية رفض شركة التعامل مع زوج مثلي الجنس

2022/02/23 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، إنها ستنظر فيما إذا كان لمصمم مواقع إنترنت الحق في رفض إصدار إعلانات زفاف المثليين، وهو أحدث صدام بين مجتمع LGBTQ والمدافعين عن الحقوق الدينية.

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