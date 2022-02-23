الرئيس الأوكراني يعلن استدعاء جنود الاحتياط

2022/02/23 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، استدعاء جنود الاحتياط للتدريب العسكري، لكنه قال إنه لن يكون هناك تعبئة عامة للجيش، وذلك بعد يوم من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين (دونيتسك ولوغانسك)

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