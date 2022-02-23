مسؤول أمريكي يوضح علاقة العقوبات على روسيا بأسعار الطاقة

2022/02/23 | 06:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على تقليل تأثر أسواق النفط الأمريكية بحزمة العقوبات التي تم الإعلان عنها ضد روسيا ردا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين

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