مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر الشركات الأمريكية من هجمات إلكترونية محتملة

2022/02/23 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الثلاثاء، الشركات الأمريكية والسلطات المحلية من احتمالية تعرضها لهجمات إلكترونية ببرنامج القرصنة "الفدية" مع تفاقم الأزمة الأوكرانية

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