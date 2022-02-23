2022/02/23 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت منذ مارس 2020 على نطاق واسع صورة تظهر مجموعة من الرجال راكعين في دائرة.ومع ذلك، أخطأ البعض عبر الإنترنت في فهم الصورة على أنها لسائقي شاحنات يصلون وسط الاحتجاجات ضد القيود المفروضة على COVID-19 في كندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي حقيقة صورة "صلاة" سائقي الشاحنات الكنديين؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهي حقيقة صورة "صلاة" سائقي الشاحنات الكنديين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).