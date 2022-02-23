6 عوامل يتوقعها الموظفون من أصحاب العمل للاستمرار

2022/02/23 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من المستغرب أن أي شخص يتطلع إلى ترك وظيفته الحالية يرغب في الحصول على وظيفة جديدة تقدم راتبًا أفضل وتوازنًا بين العمل والحياة.

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