هانز فليك : كلي ثقة في نجاح بايرن ميونيخ

2022/02/23 | 07:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع لا يرى مدرب منتخب ألمانيا، هانز فليك، أن فريقه السابق، بايرن ميونخ، يعيش مرحلة من الضعف تحت قيادة المدير الفني الشاب جوليان ناجلسمان، مؤكداً ثقته في نجاح الفريق.وقال فليك ان " جودة الفريق مازالت موجودة، ويمتلكون مدربا رائعاً، وأراهم عائدين للمسار الصحيح، وأثق انهم سيحققون النجاح في نهاية الموسم ".جاء ذلك بعد تعثر بطل البوندسليجا الأسبوع الماضي بخسارته المفاجئة على يد بوخوم (2-4) قبل التعادل مع ريد بول سالزبورج النمساوي (1-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.واستعاد بايرن ميونخ طريق الانتصارات هذا الأسبوع بفوزه على جرويتر فورث (4-1) في البوندسليجا.وأتم المدرب الألماني تصريحات قائلا : "ربما لا تسير الأمور على نحو جيد الآن، لكن هذا ما يحدث لأي فريق".المصدر/ كورة

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