المرصد السوري: 165 معتقلا مغيبا من الغوطة منذ التسوية الروسية التركية

2022/02/23 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 165 شخصا من أبناء الغوطة الشرقية اعتقلوا منذ سيطرة النظام على المنطقة بـ"تفاهمات روسية تركية" غير معروف مصيرهم حتى الآن.

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