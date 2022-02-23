اليابان وأستراليا تفرضان عقوبات على روسيا

2022/02/23 | 07:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.وتنص عقوبات اليابان على حظر الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليها.كذلك فرضت طوكيو عقوبات ضد روسيا تتعلق بالديون السيادية وتنص على حظر تداول سندات […]

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