STC السعودية تنهي عمل متعاقد بعد تغريدات مسيئة وتوضح

2022/02/23 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة STC انهاء عمل متعاقد معها بعد تحقيقات أجرتها حول نشر تغريدات مسيئة قبل سنوات.

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