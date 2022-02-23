أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. تعرف على تفاصيل الرحلة الاولى

2022/02/23 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعدما استغرق صنعها نحو 3 سنوات، تستعد أكبر سفينة سياحية في العالم، التي أطلق عليها اسم “أعجوبة البحار” لاستقبال الركاب.السفينة التي سلمت شهر يناير الماضي لشركة “رويال كاريبيان” الأميركية، يبلغ ارتفاعها 362 مترا، ومن المقرر أن تبدأ رحلتها الأولى من مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا إلى منطقة البحر الكاريبي، في 4 […]

ظهرت المقالة أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار..



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