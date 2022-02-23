الإكوادور تعتزم العفو عن خمسة آلاف سجين لتخفيف الاكتظاظ داخل سجونها

2022/02/23 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أنه يعتزم العفو عن نحو خمسة آلاف سجين للحد من الاكتظاظ داخل سجون البلاد التي شهدت أعمال شغب خلفت أكثر من 320 نزيلا عام 2021.وقال الرئيس للصحافيين "آمل أن يتم الإفراج عن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص".وأضاف أن الخطوة تهدف إلى "إنهاء الاكتظاظ بحلول نهاية العام، وبالتالي توفير بيئة أكثر ملاءمة للأمن وإعادة التأهيل الاجتماعي داخل السجون".وتتسع السجون ال65 الموجودة في الإكوادور لنحو 30 ألف نزيل، لكنها تضم حاليا 39 ألفا بينهم 15 ألفا لم يحكم عليهم بعد، أي أن نسبة الاكتظاظ تصل الى 30 بالمائة.ولقي أكثر من 320 سجينا مصرعهم عام 2021 في أعمال شغب تم تحميل مسؤوليتها لعصابات المخدرات المتنافسة في الاكوادور التي تقع بين كولومبيا والبيرو، أكبر مصدرين للكوكايين في العالم.وقام لاسو الإثنين بتوقيع مرسوم يحدد شروط العفو الذي يستهدف بحسب وسائل إعلام محلية السجناء المتهمين بالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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