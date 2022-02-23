لغاية اليوم.. العالم يسجل أكثر من 427 مليون إصابة بكورونا

2022/02/23 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاربعاء، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 427 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.9 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 427.358.056، وإجمالي الوفيات 5.904.723.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات […]

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العالم يسجل أكثر من 427 مليون إصابة بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

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