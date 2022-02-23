من يحتاج لجرعة رابعة من لقاح كورونا؟ علماء يجيبون

2022/02/23 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من النتائج المخيبة للآمال للجرعة الرابعة من لقاح كورونا بشأن الحماية طويلة الأمد من العدوى، لا تزال اللقاحات مفيدة في الحماية من الأعراض الشديدة والوفاة، وفقا لخبراء.

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