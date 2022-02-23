موسكو: عقوبات واشنطن سيف ذو حدين ولن تجبرنا على تغيير سياستنا الخارجية

2022/02/23 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن العقوبات الغربية ضد بلاده ستضرب الأسواق العالمية، وستؤثر على رفاهية الأمريكيين، لكنها لن تجبر موسكو على تغيير سياستها الخارجية.وأضاف السفير أنتونوف: “ما من شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية، ولن تستثني الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون فيها بكل […]

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