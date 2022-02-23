مقتل 4 أشخاص في حادثة تحطم مروحية أمريكية في هاواي

2022/02/23 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الاربعاء، مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية تابعة لمتعاقد في جزيرة كاواي، في هاواي.وجاء في بيان لمنشأة الصواريخ الأمريكية في المحيط الهادئ:” الطائرة تحطمت على الجانب الشمالي للمنشأة”.وأضافت: أن “المروحية كانت تحلق دعما لعملية تدريب”.من جهته قال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الوكالة تحقق في تحطم […]

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