ارتفاع اسعار النفط لأعلى مستوى لها في 7 سنوات

2022/02/23 | 08:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات في الجلسة السابقة مع فرض العقوبات الغربية على روسيا.وكانت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا هي السبب الرئيسي في صعود النفط، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك روسي كبير VEB والبنك العسكري بالإضافة إلى عقوبات على الديون السيادية لروسيا.[…]

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