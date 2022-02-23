إصرار نيابي على إعادة قيمة الدينار الى سابق عهدها وتعديل سعر الصرف

2022/02/23 | 08:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت أوساط نيابية ان هناك توجه على إعادة قيمة الدينار الى سابق عهدها بعد ان تم رفع سعر صرف الدولار أواخر 2020، مؤكدين ان الارتفاع ألحق ضررا بالغاً بالشعب وكان التفافا على رواتب الموظفين.وقال النائب المستقل باسم خشان لـ /المعلومة/، ان “الحكومة اتخذت قرارها لرفع سعر الصرف من دون أي دراسة، حيث […]

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