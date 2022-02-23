2022/02/23 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، عن ضبط كدس للعتاد في احدى بساتين قرية الحديد غربي بعقوبة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بناءً على معلومات أمنية دقيقة، شرعت قوة من فوج طوارئ ديالى الرابع ومفارز من قسم مكافحة المتفجرات، بعملية أمنية لتفتيش ودهم بساتين قرية الحديد غرب مدينة بعقوبة، […]

ظهرت المقالة ضبط كدس للعتاد في قرية الحديد غربي بعقوبة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط كدس للعتاد في قرية الحديد غربي بعقوبة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط كدس للعتاد في قرية الحديد غربي بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).