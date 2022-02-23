القاضي الدستوري لطيف مصطفى يعلق على قرار الاتحادية بشأن تمثيل الأقليات

2022/02/23 | 08:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصف القاضي السابق والمختص في القانون الدستوري لطيف مصطفى، الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمثيل الاقليات، بأنه "غير موفق"، مؤكداً أن الدستور لايشترط مساواة تلك المكونات.

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وذكر مصطفى في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (23 شباط 2022)، أن "المحكمة الاتحادية العليا في قرارها بخصوص تمثيل الاقليات لم تكن موفقة،لأن الدستور ينص في المادة ٤٩ على مراعاة تمثيل جميع المكونات الشعب في مجلس النواب، وهذا التمثيل إن لم يتم ضمان الحصول عليه من قبل مكوّن ما عن طريق الانتخابات العامة لقلة عدد المكون يتم تأمينه عن طريق نظام الكوتا أو ما يسمى بالتمييز الايجابي".

وأضاف "أي ان الاصل هو التمثيل عبر الانتخابات العامة، أما الاستثاء فهو عن طريق الكوتا هو طريق استثنائي ضروري لضمان التمثيل لتلك التي لا يمكنها ان تمثل في المجلس عن طريق الانتخابات العامة".

وأشار إلى أن "الدستور لا يشترط مساواة تلك المكونات، ومن الطبيعي ان التمثيل قد يختلف وفقا لعدد كل مكون".

وبين لطيف "كان طبيعيا ان تحكم المحكمة لصالح تمثيل الايزيدين في دهوك كما طلبت المدعية ذلك ولكن من غير الطبيعي ان تحكم المحكمة بالغاء تمثيل المكونات الاخرى بحجة تحقيق المساواة بين المكونات التي تشكل اقلية عددية".

ووصف المختص في القانون الدستوري، الحكم بـ "المعيب من ناحية صياغته حيث تضمن حيثيات الحكم تفصيلات وتفريعات لا لزوم لها"، موضحاً انه "رغم ملاحظاتنا على قرارات الهيئة السابقة للمحكمة ولكنها كانت اكثر رصانة من الحالية مع جل الاحترام لهيأة المحكمة".

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