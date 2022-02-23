نوعان شائعان من الشاي يتسببان في ارتفاع حاد لضغط الدم خلال دقائق

2022/02/23 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمكن أن يتسبب نوعان شائعان من الشاي في ارتفاع ضغط الدم بعد فترة وجيزة من الشرب، وفقا لدراسة علمية.ارتفاع ضغط الدم هو حالة منهكة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقابلية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.لسوء الحظ، لا توجد علامات تحذيرية واضحة لارتفاع ضغط الدم، لذلك من […]

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