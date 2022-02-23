الباوي: الحزب الديمقراطي أصبح بعيداً عن منصب رئيس الجمهورية

2022/02/23 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استبعد المحلل السياسي حازم الباوي، ان يكون للحزب الديمقراطي الكردستاني اي نصيب في منصب رئاسة الجمهورية.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “التحولات المتسارعة والتي اضرت بمخطط التحالف الثلاثي تسببت بانهيار حظوظ حزب البارزاني بنيل منصب هرم الدولة العراقية الى حد كبير”.واضاف ان “حديث الاطار التنسيقي عن استقطاب كم كبير من النواب لصالح […]

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