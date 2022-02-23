لا تمر ... لا تتكلمى ..... ست قصائد - منى حلمي

2022/02/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي 1 - مخطئ أنت -------------------- مخطئ جدا أنت عزيزى لو اعتقدت أنك تستطيعمتى تريدأن تفتح قلبىمثلما تفتح نافذة أو مثلما تفتح علبة بلوبيفأو باب شقتكأو جهاز تكييفلقلبى فضاءات وطرق ومساراتلم ترسمها الخرائطلقلبى لغة خاصةليست فى القواميسلقلبى كلمة سرأغيرها كل يوم وفى يوم واحد أعيش الشتاء ......





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