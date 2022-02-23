نضال عمالى.مصر:عمال يونيفرسال يفضون اعتصامهم امس الثلاثاء بعد وعود بحل الأزمة خلال أيام - تيار الكفاح العمالى - مصر

2022/02/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر اصدرت ادارة شركة يونيفيرسال منشورا إداريا منذ قليل يقضي بمنح العاملين اجازة مدفوعة الاجر لمدة يومين تبدأ من اليوم الثلاثاء 22 فبراير الى نهاية يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري ومنذ إصدار الإدارة للمنشور رفض العمال الحصول على اجازة او مغادرة الشركة حتى صرف الأجور المتأخرة منذ شهر ديسمبر الماضي .



وقام العمال بفض الاعتصام بعد وعود الجهات الامنية للعمال بالعمل علي حل الازمة خلال الايام القليلة القادمة< ......





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