2022/02/23 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخل بطولة السعودية الدولية عامها الرابع، مع مشاركة 3 من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم والعديد من الفائزين ببطولات كبرى.وبما أن عامل المسافة أصبح الآن الأمر الأهم في الغولف، فقد تفوق رجل واحد بلا شك باعتباره الضارب الأكبر في اللعبة.وأصبح بريسون ديشامبو أكثر لاعب يتم الحديث عنه في لعبة الغولف خلال السنوات الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر لاعب غولف يتم الحديث عنه في العالم يكشف من السعودية طريقته الخاصة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر لاعب غولف يتم الحديث عنه في العالم يكشف من السعودية طريقته الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).