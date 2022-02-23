2022/02/23 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ قضت محكمة مصرية بمعاقبة ممثل بالسجن المشدد، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات ومحاولة اغتصابهن، فيما قالت نقابة الممثلين إنها تنتظر موقف محكمة النقض من الطعن الذي سيتقدم به المدان لتقرر شطبه من سجلاتها من عدمه.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكما بالسجن 3 سنوات مشددة للممثل شادي خلف، لإدانته بهتك عرض 7 فتيات […]
ظهرت المقالة “هتك عرض 7 فتيات”..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“هتك عرض 7 فتيات”.. إدانة ممثل مصري والحكم بسجنه 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكما بالسجن 3 سنوات مشددة للممثل شادي خلف، لإدانته بهتك عرض 7 فتيات […]
ظهرت المقالة “هتك عرض 7 فتيات”..
إدانة ممثل مصري والحكم بسجنه 3 سنوات أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“هتك عرض 7 فتيات”.. إدانة ممثل مصري والحكم بسجنه 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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