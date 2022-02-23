2022/02/23 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قضت محكمة مصرية بمعاقبة ممثل بالسجن المشدد، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات ومحاولة اغتصابهن، فيما قالت نقابة الممثلين إنها تنتظر موقف محكمة النقض من الطعن الذي سيتقدم به المدان لتقرر شطبه من سجلاتها من عدمه.وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكما بالسجن 3 سنوات مشددة للممثل شادي خلف، لإدانته بهتك عرض 7 فتيات […]

ظهرت المقالة “هتك عرض 7 فتيات”..



إدانة ممثل مصري والحكم بسجنه 3 سنوات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“هتك عرض 7 فتيات”.. إدانة ممثل مصري والحكم بسجنه 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“هتك عرض 7 فتيات”.. إدانة ممثل مصري والحكم بسجنه 3 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).