قتل إرهابي في ديالى

2022/02/23 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن قتل ارهابي في ديالى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها وبإسناد قوة من قيادة القوات البرية تمكنت من قتل إرهابياً في ديالى".

واضافت انه "بعملية نوعية استخبارية، نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الأولى، التي أكدت وجود إرهابيين اثنين كانا يعتزمان التعرض لإحدى النقاط الأمنية التابعة للفوج الثاني اللواء المشاة الرابع".

وتابعت: "وعلى إثر ذلك، تحركت مفارز الاستخبارات العسكرية في الشعبة آنفاً واستخبارات اللواء المذكور وقوة منه، وجرى الاشتباك مع الإرهابيين وقتل أحدهما في منطقة الخزرج بقضاء مندلي في محافظة ديالى، فيما لاذ الأخر بالفرار، وما زالت قواتنا مستمرة بالبحث عنه".

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