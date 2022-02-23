الاتحاد الوطني: المحكمة الاتحادية سيكون لها الكلمة الفصل خلال جلسة اليوم

2022/02/23 | 09:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الاربعاء، أن المحكمة الاتحادية سيكون لها القرار الفصل في رفض فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية.وقال سورجي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “فتح باب الترشيح كان مخالفة دستورية وقانونية صريحة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب”.وأضاف أنه “نثق بقرارات القضاء العراقي، ونحن في الاتحاد الوطني […]

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