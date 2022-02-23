كندا وأستراليا واليابان يفرضون عقوبات ضد روسيا والانفصاليين

2022/02/23 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دول عدة فرض عقوبات تستهدف روسيا بعد اعتراف الكرملين بـ "استقلال" منطقتين في أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من موسكو.

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