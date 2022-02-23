حول الاعتراف ب -استقلال- ما يسمى ﺒ-الجمهوريات الشعبية- لدونباس - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/02/23 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب الإعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيحول الاعتراف بـ "استقلال" ما يسمى ﺒ-;-"الجمهوريات الشعبية" لدونباسيعزز الحزب الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية اليونانية، فضلاً عن منظمات السلام المناهضة للإمبريالية، النضال ضد تورط بلدنا في خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، الحربية، لكي لا تُستخدم الأراضي اليونانية من أجل عمليات في أوكرانيا، و لكي ل ......





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