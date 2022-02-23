صدّام حسين وفلاديمير بوتين - جلبير الأشقر

2022/02/23 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر خلا الإعلام العالمي من تشبيهات بين سلوك فلاديمير بوتين إزاء جورجيا في عام 2008 وإزاء أوكرانيا في عام 2014 ومن ثمّ في الظرف الراهن، من جهة، وسلوك صدّام حسين إزاء إيران غداة ثورتها وإزاء الكويت في عام 1990.



والحقيقة أن ثمة شبها واضحا بين السلوكين لو أمعنّا النظر فيهما، إذ لجأ الرجلان إلى القوة مصحوبة بادّعاءات متماثلة في تحقيق مطامعهما التوسّعية.



فقد اجتاح صدّام حسين أراضي الدولة الإيرانية في خريف ع ......





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