زمن الحاضر الوهمي - علي محمد اليوسف

2022/02/23 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف يذهب معظم فلاسفة اليونان القدماء منهم الرواقيين يتقدمهم هيراقليطس وبارمنيدس انهم يعتبرون الحاضر هو آنية لازمانية غير مدركة ولا وجود لها كتحقيب زماني يتوزعه الزمان الماضي والحاضر والمستقبل.هذا الفهم قال به بارمنيدس وأيده افلاطون وارسطو أذ نجده يقول" الآن – يقصد لحظة الحاضر - هو نقطة ابتداء تغييرين متعاكسين, - يقصد بهما شد الماضي للحاضر لموضعته وتذويته به من جهة, وشد المستقبل المعاكس للماضي في ......





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