القوات الأوكرانية تقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس

2022/02/23 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأربعاء منطقة كومينترنوفو في دونباس.وفقا لمركز التنسيق والتحكم المشترك.وقال متحدث باسم المركز: “قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كومينترنوفو، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين في حادث قصف”.وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم […]

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