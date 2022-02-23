لماذا من المفيد تناول موزة واحدة يوميا.. اليك الاسباب

2022/02/23 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أحد الأسباب التي تشرح أهمية الموز في النظام الغذائي اليومي هو أنه يحسن حالة البكتيريا المعوية ويعزز الهضم الجيد.ويتحدث موقع ميديك فوروم عن فؤائد تناول موزة واحدة كل يوم.مفيد للهضم: الموز غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف التي تحفز الأمعاء.كما أنه يوجد المغنيسيوم والبوتاسيوم فيه.غالبًا ما تحدث مشكلات الجهاز […]

ظهرت المقالة لماذا من المفيد تناول موزة واحدة يوميا..



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