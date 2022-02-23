الأردن يُعلن عن اكتشاف مصائد حجرية أثرية تعود إلى 7 آلاف سنة قبل الميلاد

2022/02/23 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء عن اكتشاف أثري في منطقة البادية الشرقية الجنوبية ، يعود إلى 7 آلاف سنة قبل الميلاد وينتمي إلى حقبة العصر "الحجري الحديث"، لمجتمع سُميت ثقافته بالثقافة الغسانية، حيث قام سكانه بمهنة الصيد عبر "مصائد حجرية".

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