خبير امني: اميركا تسيطر على مناطق الحسكة لدفع الإرهابيين باتجاه العراق

2022/02/23 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم، من مخططات أميركية هدفها تدريب الإرهابيين في معسكرات بالحكسة وعلى مقربة من الحدود العراقية بهدف ارسالهم الى العراق لارباك المشهد الأمني.وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “الإرهابيين الهاربين من سجن الحسكة بحسب ماتدعي الإدارة الأميركية فقد تم وضعهم في سجون بديلة قرب مدينة البو كمال على […]

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