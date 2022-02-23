قتلوا الاقتصاد وأحيوا اللصوصية

2022/02/23 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ أيام والجميع يدلي بدلوه في شؤون

الاقتصاد واكتشفنا أن هذه البلاد تضم

أكثر من " علامة " بوزن المرحوم آدم سميث،

الذي لخص لنا الاقتصاد بأنه عيش ورزق،

ثم جاء ماركس ورفيقه إنجلز ليعلنا أ

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