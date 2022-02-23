بروتوكولات على الورق

2022/02/23 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية

العراقية، عن إبرام مذكّرة تعاون رياضي

مشترك بين العراق وإيران، وبحسب بيان

رسمي للجنة الأولمبية، فإن رئيس اللجنة

الأولمبية الوطنية رعد حمودي عاد من

العاص

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