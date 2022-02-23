من يتذكر الدستور ؟

2022/02/23 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أكاد ألمح ابتسامة رضاً وارتياح على

وجوه ساستنا ومقربيهم وهم يرون كيف

استبدلت ملفات مهمة مثل الإصلاح

السياسي والخدمات وملاحقة حيتان

الفساد، بمعلقات جديدة عن الثلث

المعطل، وأيهما أكثر سع

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