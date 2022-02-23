القوات الامنية تقتل ارهابياً وتلاحق اخر في ديالى

2022/02/23 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، مقتل ارهابي ضمن قاطع محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وقوة من الفرقة الأولى في قيادة القوات البرية تم رصد تحركات إرهابيين اثنين بواسطة كامرات المراقبة، ضمن قاطع الفرقة في محافظة […]

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