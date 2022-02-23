2022/02/23 | 10:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i57B0H7S2zM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران: الإطار ليس لديه الجرأة على أن يستهدف التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران: الإطار ليس لديه الجرأة على أن يستهدف التحالف الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).