قيدوها بسلاسل.. الشرطة المجتمعة توقف حالة تعنيف فتاة في ذي قار

2022/02/23 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت الشرطة المجتمعيَّة، اليوم الاربعاء، من إيقاف حالة تعنيف بحق فتاة في محافظة ذي قار.وذكرت الشرطة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “فرقها اوقفت حالة تعنيف لفتاة عمرها 21 عاماً حبسها اشقاؤها داخل احدى غرف الدار بسلاسل”.وأضاف البيان، أن “الشرطة توصلت إلى دار الفتاة واستدعت اشقائها وانهت حالة التعنيف وحررت […]

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الشرطة المجتمعة توقف حالة تعنيف فتاة في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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